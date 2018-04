Nick redde jongetje van 6 en heeft nu als eerste Arnhemmer een AED aan huis

ARNHEM - Nick Ebbers redde met zijn buren vorig jaar een 6-jarige jongen uit de vijver voor zijn huis in Malburgen-West in Arnhem-Zuid. Hij hoefde het jongetje gelukkig niet te reanimeren, maar het schoot wel door zijn hoofd dat nergens in de buurt een Automatische Externe Defibrillator (AED) te vinden is. Nu heeft hij er zelf één, als eerste in de buurt en in Arnhem.