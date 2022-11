Nieuw fietspad in Rozendaal richting Posbank wordt vrijdag geopend: ‘Gaat wel veertig jaar mee’

,,Beton is een stuk duurzamer dan asfalt”, legt wethouder Simon Warmerdam uit. Hij verricht vrijdag de opening van het nieuwe fietspad. Het pad was zes weken afgesloten om het oude asfalt te kunnen vervangen door beton. Het nieuwe betonpad is 2 meter breed en is daarmee 40 centimeter breder dan het oude fietspad.

Opening op vrijdag

Hij verricht vrijdag de opening van het nieuwe fietspad richting de Posbank. De route was zes weken afgesloten om het oude asfalt te kunnen vervangen door beton. Het nieuwe betonpad is 2 meter breed, 40 centimeter breder dan het oude fietspad. De kosten voor de gemeente Rozendaal bedragen 300.000 euro.

Het oude asfaltfietspad was in de loop der jaren hobbelig geworden. ,,Het had een ongelijk profiel door wortelopdruk en slijtage”, zegt Warmerdam.

Niet veilig en comfortabel

De veelgebruikte fietsroute was daardoor niet veilig en comfortabel. Het nieuwe fietspad is 2,6 kilometer lang en loopt vanaf begraafplaats Rosendael tot aan de Kluizenaarsweg. Vanaf de Kluizenaarsweg sluit het aan op het betonfietspad van de gemeente Rheden. Voordeel van beton is volgens Warmerdam dat boomwortels er niet doorheen dringen. ,,Beton is duurzamer en vergt minder onderhoud. Nog een voordeel: het gaat langer mee dan asfalt. Asfalt moet in principe om de vijftien jaar vervangen worden. Een betonpad kan wel veertig jaar mee.”

Het buitengebied van de gemeente Rozendaal heeft ongeveer 15 kilometer fietspad. Volgens Warmerdam is het de bedoeling alle asfaltpaden op termijn te vervangen door beton. De afgelopen jaren zijn de fietspaden langs de Eerbeekseweg en de Brandtoren richting parallelweg A50 al voorzien van beton.