Nieuw sociaal huurhuis in Arnhem zonder aardgas

Statenlid stapt op na misleiding demente vrouw

7:19 WEHL - Het Gelderse CDA-Statenlid Martin Thus stapt op nadat de rechter heeft vastgesteld dat hij een dementerende vrouw heeft misleid. De rechtbank Gelderland oordeelt dat hij een pachtcontract met de vrouw heeft afgesloten dat voor haar zeer ongunstig was en dat hem veel geld had kunnen opleveren.