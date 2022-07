Nieuwbouw Museum Arnhem in de race voor Nationale Staalprijs 2022

met video Het kostte vier jaar en 23 miljoen euro, maar dan heb je ook wat: ‘Museum Arnhem is wakker gekust’

ARNHEM - De deuren van Museum Arnhem zaten ruim vier jaar op slot. Nu hangt er een compleet nieuwe vleugel 15 meter over de stuwwal en is de centrale koepel uit 1872 omgetoverd tot een grand café. Open voor iedereen, ook zonder kaartje, net als de beeldentuin. Maar daarmee is het museum er niet: ,,Het gebouw gaat een jaar lang publiek trekken, daarna moeten we het vast zien te houden.”

