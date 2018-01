Nieuwe bedrijven in Gelderland goed voor 1000 extra banen

De extra werkgelegenheid hoort volgens Oost NV bij 150 miljoen euro aan investeringen die de ondernemingen in Gelderland doen. De bedrijven die zich hier vorig jaar gevestigd hebben, zijn vooral actief in de sectoren Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, de Maakindustrie en Logistiek. Zo'n 93 procent van de banengroei komt door investeringen vanuit het buitenland, waarbij Groot-Brittannië, China en de VS de belangrijkste leveranciers zijn.



In 2016 waren nieuwe en gegroeide bedrijven in de regio goed voor 885 extra Gelderse arbeidsplaatsen. Dat het er nu iets meer zijn, is vooral te danken aan de komst van Unilever naar Wageningen. Het bedrijf besloot vorig jaar om haar R&D activiteiten - nu nog verspreid over Vlaardingen, Duitsland en Polen - te concentreren op de campus van de universiteit. Dat betekent dat er ongeveer 550 medewerkers naar Wageningen komen.