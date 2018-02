Nieuwe buschauffeurs in de rij bij vervoerder Breng

Op de Facebook-pagina van Breng sprak het bedrijf over een wervingsdag voor nieuwe Breng buschauffeurs.

Verschillende belangstellenden kwamen zaterdag dan ook opdagen bij de remise aan de Westervoortsedijk in Arnhem, om daar aan de poort met een informatiefolder in de hand weer te vertrekken. Niet iedereen had door dat opgave bij een uitzendbureau nodig was. Want de wervingsdag bleek een sollicitatiedag.

Proefrit

Van de meer dan 350 aanmeldingen werden 42 kandidaten uitgekozen en die kwamen zaterdag op uitnodiging langs. Van die groep gaan er 25 bij Breng aan de slag, eerst in de zogeheten flexpoule. Vanuit die poule vult Breng de gaten in het dienstrooster voor het dagelijkse busvervoer in de regio rondom Arnhem, Bemmel en Nijmegen. Na ongeveer achttien maanden stromen de flexers door naar een vaste baan bij Breng.

Onderdeel van de dag was ook een proefrit op een stadsbus. In de lesbus, net als auto's van een rijschool voorzien van dubbele bediening, waar instructeur Romeo Scholsberg kijkt of de kandidaten voldoende 'gevoel' hebben voor het besturen van een stadsbus.

De 42 kandidaten krijgen binnenkort te horen welke 25 er aan de rijopleiding bij Breng mogen beginnen. De regionale vervoerder heeft keuze in overvloed.