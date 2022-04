Nieuwe muziek in lijdenstijd op basis van eeuwenoude stukken te horen in Koepelkerk: ‘Een hele eer’

Heelsummer geeft feest voor Oekraïense vluchtelin­gen en de mensen die hen opvangen

Heelsummer Henk Pastoors geeft donderdag een feest voor Oekraïense vluchtelingen en de mensen bij wie ze in huis verblijven in de gemeente Renkum. ,,Ik vang zelf vluchtelingen op en heb daardoor via WhatsApp contact met mensen die dat ook doen. Omdat ik hen nooit eerder heb ontmoet, maar we wel veel delen, houd ik een feest.’’

6 april