Nieuwe parel in de 7straatjes in Arnhem: Bistrobar 7th

Hoeveel zevens wil je hebben! Bistrobar 7th is sinds 7 juli, de zevende maand in het jaar, open in de 7straatjes in Arnhem. Een pareltje om uit te proberen, dus hoog tijd om zelf te testen wat voor cijfer dit restaurant van jou krijgt.

Bistrobar 7th zit aan het Eiland, achter de Primark (voorheen de Bijenkorf). Op dit gezellige pleintje waren al een aantal terrasjes te vinden, zoals die van ZafVino en Rasasari, en nu heeft het er nog een bij.

Schilderijtjes

Op het menu van 7th staan onder andere cocktails, wijnen, lekkere kleine (borrel)hapjes, verschillende soorten toast en luxe hoofdgerechten zoals steak tartaar, ceviche en kalfssukade. Als je de gerechten ziet zijn het net schilderijtjes en ook het interieur van het restaurant ziet er fraai uit.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het interieur van Bistrobar 7th © indebuurt Arnhem

Gezellig tafelen

Bij 7th kun je dus beginnen met een borrel om vervolgens de hele avond gezellig te tafelen. Naar eigen zeggen is de sfeer in het restaurant ongedwongen en kan je er met familie en vrienden terecht om te genieten. De zaak is open van woensdag tot en met zondag. Ben je na het eten nog niet uitgekeken? Check dan in dit artikel welke hotspots je nog meer vindt in de 7straatjes!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.