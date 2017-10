Nieuwe parkeerplaats Stones-fans

Ruzie over schrappen grond van be­drijfs­ter­rei­nen

15:42 ARNHEM - De gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen liggen overhoop over het schrappen van plannen voor bedrijfsterreinen. Vijf gemeenten in de Liemers willen geen grond inleveren. Zij denken dat de economie flink gaat aantrekken en dat zij hun grond alsnog verkopen.