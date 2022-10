Nieuwe torens bij station Arnhem Centraal moeten tweede helft 2023 verrijzen

De laatste dagen van het gemeente­huis van Rheden

Rheden krijgt een nieuw gemeentehuis. Het huidige pand in De Steeg is afgelopen tijd gesloopt en aan zijn laatste dagen toe. Volgende week zijn ook de laatste overblijfselen verdwenen en begint de volgende fase van het proces: het opbouwen van een nieuw onderkomen voor de gemeenteambtenaren. Die hebben tijdelijk een onderkomen gevonden in Velp.

28 oktober