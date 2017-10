Nieuwe wijk en campus langs Velperweg in Arnhem

Ziekenhuis Rijnstate Arnhem blijft se­ni­or­vrien­de­lijk

10:20 ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem blinkt uit in begeleiding van ouderen in de laatste fase van hun leven. Dat blijkt uit een landelijk kwaliteitsonderzoek voor het verkrijgen van het keurmerk Seniorvriendelijk.