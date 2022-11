Nieuws gemist? Janet stopte met haar droombaan door moord op 16-jarig meisje • Steffie had nooit gedacht dat ze voor de klas zou staan

KLIMAATACTIVISTEN BLOKKEREN PRIVÉJETS OP SCHIPHOL | Een groep van minstens honderd klimaatactivisten heeft vanmiddag het vliegveld op Schiphol betreden waar de privévliegtuigen staan. De activisten namen plaats onder meerdere jets, zodat die niet op konden stijgen.

ZWARTE CROSS VERHOOGT TICKETPRIJS | Wie tickets wil kopen voor de Zwarte Cross 2023, is significant duurder uit dan in voorgaande jaren. ‘Het zal niemand ontgaan zijn dat de afgelopen jaren de prijzen van alles behoorlijk gestegen zijn’, aldus de organisatie.

PATIËNT STEEKT MEDEWERKER PSYCHIATRISCHE KLINIEK DOOD | Een medewerker van psychiatrisch centrum Veldzicht in Balkbrug (Overijssel) is vanmiddag bij een steekincident overleden. De patiënt die betrokken was bij het incident heeft zelfmoord gepleegd.

KINDERLOKKER IN WIJCHEN? | Was er vrijdag een kinderlokker actief in Wijchen? Soms is het moeilijk feit van fictie te onderscheiden. De moeder van Merel is overtuigd van wel. De politie heeft de zaak onderzocht en laat deze rusten. De aanhouding waarover heel Wijchen zaterdag sprak, heeft in ieder geval niet plaatsgevonden.

JANET STOPTE MET DROOMBAAN | Ze werd op klaarlichte dag vermoord in de fietsenstalling bij school. Door haar rancuneuze ex-vriend. De gruwelijke dood van het 16-jarige meisje ‘die voorkomen had kunnen worden’ vormde de druppel voor rechercheur Janet van Buel. ,,We zouden drie kwartier later een afspraak met haar hebben.” Na tientallen jaren gaf ze haar droombaan op en besloot ze haar leven om te gooien. ,,De eerste les stond ik te huilen, de klas huilde mee. Het werkte helend.”

MACHTELOOSHEID EN VERDRIET OVERHEERSEN IN DOESBURG NA VERDRINKING KIND (2) | Loes van der Meijs, burgemeester van Doesburg, is net als de bewoners van de wijk De Ooi ‘superverdrietig’ na het overlijden van een 2-jarig jongetje op vrijdagavond. Het jongetje verdronk in een vijver vlakbij zijn woning.

GEMEENTE BUREN LIEGT OVER WEGGELAKTE PASSAGES | Een groep mannelijke vluchtelingen is in september op het laatste moment niet overgebracht naar een asielopvang in Maurik. De gemeente Buren was bang voor te veel onrust. Dit besluit moest geheim blijven, maar ligt nu toch op straat.

DIT MOET JE WETEN OVER DE ENERGIEREKENING | De oplopende energieprijzen en de regelingen die er allemaal voor bedacht zijn, maakt mensen kennelijk onzeker. De Gelderlander stelde een mailadres van een verslaggever open en kreeg honderden vragen over energie. Dit zijn de meest gestelde vragen én antwoorden op die vragen.

ROSALINE LIET HAAR BORSTIMPLANTATEN VERWIJDEREN NA HET SCHOKKENDE VERHAAL VAN JACQUELINE | Jacqueline Roes uit Beuningen, slachtoffer van lekkende siliconen implantaten, luidde de noodklok in 2019. En redde zo het leven van Rosaline McDonald uit Stokkum. Daarvan is Rosaline overtuigd. Ze is vast van plan de boodschap van de inmiddels overleden Roes op te pakken en verder te verspreiden.

VITESSE ONDERUIT TEGEN SPARTA | Vitesse is de slotweek van de eerste seizoenshelft rampzalig begonnen. De Arnhemse formatie was zaterdag aanvallend machteloos tegen Sparta. De Rotterdamse club, de revelatie van de eredivisie, sloeg na rust keihard toe: 0-4. Fans van de Gelderse club zongen: ‘schaam je kapot’.

IN GESPREK MET STEFFIE, LERAAR VAN HET JAAR | Ze had nooit gedacht dat ze voor de klas zou kunnen staan met haar vmbo-achtergrond en nu is Steffie van der Meijden uit Nijmegen Leraar van het Jaar.,,Ik heb steeds mensen om me heen gehad die in mij geloofden.”

WOLF GAAT ACHTER FIETSENDE FILMER AAN | Opnieuw laat de wolf zich zien in het bijzijn van mensen op Park de Hoge Veluwe. Op sociale media gaan beelden rond van een fietser die filmt hoe een dier, dat grote gelijkenissen vertoont met de wolf, uit de bosjes duikt en achter de fietser aan rent.