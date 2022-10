Nieuws Gemist? Patrick (49) dreigde van het stroomnet afgesloten te worden • Doneer jij je energietoeslag?

HEBE EN SANNE ZIJN GEVONDEN | Na dagenlange onzekerheid is een einde gekomen aan de zoekactie naar de vermiste Sanne (26) en Hebe (10). De politie gaat ervan uit dat de 10-jarige Hebe en haar begeleider Sanne zijn omgekomen door een noodlottig ongeval. Dat zegt Stijn van Griensven, hoofd Operatiën van de politie-eenheid Oost-Brabant vanmiddag. Hij vertelt ook dat Rijkswaterstaat de sporen op de snelweg bij knooppunt Empel eerder al had gezien, maar medewerkers dachten dat het om oude sporen ging.

Na de bekendmaking van de vondst stromen de reacties binnen op sociale media. Naast troostende woorden wordt ook veel dank uitgesproken voor de massale zoektocht.

ENERGIECOMPENSATIE | Rosa Muskens uit Nijmegen roept iedereen die de energiecompensatie niet nodig heeft op het bedrag te doneren aan een goed doel of aan de buurvouw die het niet breed heeft. ,,Ieder beetje kan een verschil maken.”

JARENDERTIGHUIS | Het is allemaal wel best met die authentieke stijl en sfeer van die dertigerjarenhuizen. ‘Energieslurpers’, vinden steeds meer huizenkopers. Ze staan nu in de rij voor een -energiezuinig- nieuwbouwhuis.

VROUW OVERLEDEN TIJDEN MOTORRIJLES | Een 56-jarige vrouw uit Rhenen is vanochtend om het leven gekomen bij een ongeluk met de motor waarop ze rijles volgde. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.

FORSE BOETE NA DOOD 8-JARIG MEISJE IN WATERPARK | De dood van een 8-jarig meisje in juni 2021 in een waterpark in Kapel-Avezaath valt de eigenaar te verwijten. Het speeltoestel waar het meisje verdronk vertoonde veel gebreken en het toezicht op het waterpark was onvoldoende, aldus de rechtbank in Zwolle donderdag.

FOUTJE VAN BUIENRADAR | Pak nu niet direct je zwembroek en zonnebrand, maar als we Buienradar mogen geloven wordt het vanaf volgende week vrijdag tropisch warm in ons land. Eerst zeer heet met 35 graden Celsius, en in de dagen daarna aanhoudend temperaturen van dik boven de 30. Klopt natuurlijk niet helemaal, zo eind oktober. ,,Een foutje van onze toeleverancier.”

HOGE STROOMREKENING | Niemand wordt deze winter afgesloten van stroom en gas, beloofde minister Rob Jetten (D66) in september. Maar de spastische Patrick Verbeet uit Nijmegen, nota bene aangewezen op een elektrische rolstoel, dreigt dat toch te overkomen.

PERKJE AL TWEE KEER KAPOT GEMAAKT | Al meer dan twintig jaar onderhoudt Ton Haverink een perkje met planten achter zijn huis in de Zwolse wijk Westenholte. Een paar maanden terug stond er een boze medewerker van afvalverwerker Rova bij zijn tuin en daarna is er twee keer een hek voor het perkje kapotgemaakt. Haverink is ten einde raad: ,,Wij doen dit al zo lang en doen toch geen vlieg kwaad?”

COCU | Als er één club is die op ontluisterende wijze kan verliezen in de KNVB-beker, dan is dat Vitesse. Drie fiasco’s in deze eeuw maken van de eredivisionist uit Arnhem een mikpunt van spot.

DAKLOZE ROY LEEFDE VIER MAANDEN LANG OP STRAAT | Hij leefde vier maanden lang op straat, zat meerdere keren in de cel, was verslaafd aan drugs. Roy Voskuyl is nog jong, maar zijn bestaan kent vele zwarte bladzijdes. In daklozenopvang de NuNN in Nijmegen zet hij alles op alles om zijn leven op de rit te krijgen. ,,Van de drugswereld heb ik afstand genomen.”