Nieuws gemist? Run op paracetamol door Duitse ouders • ‘Kerstengel’ Hans zorgt voor zijn zieke dochter

WOLVENROEDELS BREIDEN ZICH UIT | Tussen augustus en eind oktober zijn in Nederland minimaal achttien verschillende wolven waargenomen. Negen dieren wonen in Nederland of zijn nakomelingen van een gevestigd wolvenpaar. De andere negen dieren waren zwerfwolven. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij het Wolvenmeldpunt.

VOOR VERGISMOORD BEUNINGEN VEROORDEELDE MAN OP DE VLUCHT | Een 33-jarige man die gisteren is veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor zijn betrokkenheid bij de Beuningse vergismoord op klusjesman Mehmet Kilicsoy is op de vlucht nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Het zou gaan om August D.

14-JARIG MEISJE OVERLEDEN NA SCHIETINCIDENT IN LIMBURG | Bij een schietpartij in een huis in het Limburgse Brunssum zijn gisteravond twee doden gevallen, onder wie het 14-jarige meisje Gianna. Zij is scholiere op het Emmacollege (vmbo) in Heerlen. Het andere dodelijke slachtoffer is een 39-jarige man uit Heerlen. Hij stierf in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep. Het gaat vermoedelijk om een bekende van het meisje. Dit wil de politie niet bevestigen.

WONINGBRAND VERMOEDELIJK AANGESTOKEN | De bewoonster van een huis aan de Europalaan in Rheden is ernstig gedupeerd. Door een brand in de nacht van dinsdag op woensdag is haar woning onbewoonbaar geworden. De politie gaat er vanuit dat de brand met opzet is veroorzaakt.

BLADZUIGER VERNIELT PARKEN IN NIJMEGEN | Een bladzuiger heeft maandag een spoor van vernieling veroorzaakt aan het gras in Nijmeegse parken. Zowel in het Kronenburgerpark als Valkhofpark hebben delen van het gazon schade opgelopen. Foutje, zegt afvalverwerker Dar nu.

ROBERT HIELP GEWONDE MAN EN ZOEKT NU CONTACT MET HEM | Toen de spekgladde ijzelwegen zondag heel Nederland het huis in dwongen, beleefde Robert van den Berg (44) een van de heftigste avonden van zijn leven. Een fietser ging naast hem onderuit en bleef op de grond liggen. ‘Starend. Hij reageerde nergens op.’ En de ambulance? Die kwam niet. ,,Ik was redelijk van slag.” Nu is hij op zoek naar het slachtoffer.

WESPENDIEF BLOKKADE VOOR WINDTURBINES | De wespendief, een beschermde vogelsoort, zorgt ervoor dat de komst van minimaal vijftien windmolens rond de Veluwe niet doorgaat. Vijf vragen en antwoorden over de wespendief.

HANS ZEGDE BAAN OP OM VOOR ZIEKE DOCHTER TE ZORGEN | Alles doen om het beste uit de dag te halen, alles doen voor de toekomst. Of überhaupt een toekomst. Voor Nanette, mét Nanette. Dagelijks is Hans Bielefeld (60), samen met zijn vrouw Hester (56), in de weer met en voor hun zieke dochter. De Tielenaar zegde er zelfs zijn baan voor op.

GRIEPEPIDEMIE IN NEDERLAND | Het aantal mensen met griep is dusdanig gestegen, dat nu officieel sprake is van een epidemie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat dat weten. ,,In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus gevonden.”

JANNY AL TWEE WEKEN IN DE KOU DOOR KAPOTTE CV-KETEL | Al bijna twee weken ligt artrosepatiënt Janny van Eijmeren (77) in bed te bibberen van de kou. De cv-ketel is stuk. Monteurs krijgen het lek maar niet boven. ,,Soms zou ik eens flink willen schelden.”



RUN OP PARACETAMOL DOOR BEZORGDE DUITSE OUDERS | Door een schreeuwend tekort aan paracetamol en ibuprofen voor kinderen, rijden radeloze Duitse ouders massaal de grens over voor kindermedicatie. Bij Apotheke A3 in Dinxperlo loopt het storm. ,,Het is hier momenteel echt een gekkenhuis”, zegt Raymond Brunink.

IJSHAL TRIAVIUM TONNEN MEER KWIJT AAN ENERGIE | De energiecrisis raakt de Nijmeegse ijsbaan Triavium hard: de rekening is komend jaar naar schatting 731.000 euro hoger dan eerst. Een enorme stijging voor een ijshal met juist het groenste energielabel. Hoe kan dat?

PETER ZOEKT MEISJE DAT HIJ 30 JAAR GELEDEN ZWANGER MAAKTE | Ergens begin jaren 90 moet het geweest zijn. In Amersfoort. Een krap volwassen jongen trekt een week in bij een tienermeisje dat begeleid woont. Achteraf blijkt ze zwanger van deze Peter. Hij is inmiddels 53 en is vlak voor kerst een zoektocht naar haar begonnen. ,,En naar mijn mogelijke dochter. Ik heb altijd het beeld gehad dat het een meisje zou zijn.”

KAMER FILEERT SYWERT-DEAL | Een flink deel van de Tweede Kamer wil dat het kabinet alsnog via een juridische procedure miljoenen terugvordert van mondkaphandelaar Sywert van Lienden. Vandaag debatteerde de Kamer over de megadeal, terwijl Van Lienden toekeek vanaf de tribune in de zaal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.