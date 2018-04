Nijmeegse Sandra is stiekem verliefd: 'Ik wil het Arnhems varkentje wel wassen'

Politie: geen brandstichting in Arnhemse woonwagen

16:18 ARNHEM - Wat precies de fatale brand in een woonwagen aan de Ir. Molsweg in Arnhem-Zuid heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. ,,Maar we weten zeker dat er geen misdrijf in het spel is. Er is geen sprake van brandstichting", zegt een woordvoerder van de politie.