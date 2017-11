Iron Maiden komend jaar opnieuw in GelreDome

ARNHEM - De befaamde metalband Iron Maiden komt in 2018 voor een concert naar Arnhem. De groep is op 1 juli te zien in stadion GelreDome, meldt het stadion vanmiddag. De kaartverkoop begint vrijdag 24 november om 10.00 uur, de entreeprijs begint bij 49 euro.

De show maakt onderdeel uit van de Legacy of the Beast wereldtournee. 'Speciale gast' is Killswitch Engage, een metalcoreband uit Amerika. Iron Maiden geeft van mei tot en met september in totaal 34 concerten in Europa.

De Engelse groep, bekend van hits als The number of the beast en Can I play with madness bestaat sinds 1975 en verkocht al een slordige 100 miljoen albums.

Het idee achter de Legacy Of The Beast World Tour komt volgens de band van de eerder uitgebrachte gelijknamige game en strip. Het concept daarvan komt terug in een compleet nieuw podiumdesign waarin de verschillende 'Iron Maiden-werelden' samenkomen. De set voor deze tournee zal bestaan uit een mix van grote hits uit de jaren tachtig en recent werk.