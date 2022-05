Nika Kool doet vwo-examen: 'Het wordt nog wel spannend, ik heb best matige voldoendes’

DOORWERTH/ARNHEM - Cum laude of met de hakken over de sloot je middelbare schooltijd achter je laten? Van 12 tot en met 31 mei is het examentijd. Verslaggever Marlies Rothoff appt met leerlingen uit Arnhem en de Betuwe.

Vandaag: Nika Kool (18) uit Arnhem die in VWO 6 zit van het Dorenweerd College in Doorwerth. Woensdag stond haar laatste examen op het programma: Frans.

Marlies: Hoi Nika, wat leuk dat je de afsluiter wilt zijn van deze rubriek! Hoe ging je examen?

Nika: Hoi, leuk dat ik hieraan mee mag doen! Het examen was nog best pittig. Nu is het lezen van teksten niet mijn sterkste kant. En bleken de laatste vragen ook nog eens open vragen te zijn. Maar ik had gelukkig genoeg tijd.

Marlies: Hoe ging de rest van je examens eigenlijk?

Nika: De rest ging matig. Ik vond ze moeilijker dan de examens van afgelopen jaren die ik had geoefend.

Marlies: Hoe sta je er verder voor?

Nika: Niet heel super. Ik heb één onvoldoende en verder best matige voldoendes. Voor Frans bijvoorbeeld een 5,5. Dus het is nog best spannend.

Marlies: Komt het door corona dat je er minder voor staat?

Nika: Ja, ik merkte dat ik online echt een stuk minder functioneerde en zeker niet alle stof meekreeg. Ik weet ook van een aantal docenten dat ik de basis van het vak mis. En die had ik natuurlijk op moeten doen tijdens de pandemie toen de lessen online waren. Tot de vierde klas had ik hier geen last van.

Marlies: Dat lijkt me behoorlijk lastig, heb je nog hulp gehad vanuit school?

Nika: Ja, we hadden de mogelijkheid om vakken in te halen en bij te schaven. Dat had school gedaan met de NPO-gelden van de overheid.

Marlies: Dat is wel fijn. En wat ga je nu doen, zo na je laatste examen?

Nika: Eerst maar eens wennen dat ik voorlopig geen school heb. Vanavond heb ik mijn eerste examenfeest, dus hopelijk gaat het gevoel dat ik nog dingen moet doen snel weg. En na de zomer, als ik mijn examens haal, ga ik European Public Health studeren aan de Universiteit van Maastricht.