Nog amper verwarde mensen in cel, einde aan ‘traumatiserend verblijf’ in de cel

In de politieregio Gelderland-Midden belandden in 2016 nog 197 verwarde mensen in de cel. Vorig jaar waren dit er drie. In de regio Gelderland-Zuid is dit aantal gezakt van honderdveertig insluitingen naar vier en in Noord- en Oost Gelderland van elf naar één.



Dit heeft te maken met de komst van speciale kamers in de GGZ waar mensen in acute psychiatrische nood worden beoordeeld.



Bekijk in de kaart hieronder hoe veel mensen verplicht worden opgenomen met een zogeheten IBS-maatregel. Zij belanden tegenwoordig nog nauwelijks in een cel.