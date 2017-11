Nog geen extern meldpunt misbruik Defensie

Spreekverbod

Onderzoek

De externe onderzoekers die Visser in de arm neemt, moeten de komende maanden onder andere nagaan of de cultuur binnen de krijgsmacht openheid over misstanden in de weg staat. Zij moeten ook onderzoeken wat er gebeurt met meldingen en of de nazorg die Defensie slachtoffers biedt wel in orde is. Naast dit algemene onderzoek, worden ook de meldingen van de drie slachtoffers nog eens door onafhankelijke onderzoekers bekeken.