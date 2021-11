Noodkreet Bridge to Liberation gehoord: ton extra van gemeente

In 2019 genoten zo’n 20.000 mensen vanaf de Arnhemse Rijnkade van het multimediaspektakel Bridge to Liberation op en rond de John Frostbrug waar in september 1944 fel is gevochten. Om dat in 2022 weer voor elkaar te krijgen, is geld nodig. Een ton, om precies te zijn. Een meerderheid van de Arnhemse gemeenteraad wil dat bedrag verstrekken.