Noodopvang Oekraïense vluchtelingen aan de Rijnkade verlengd; Arnhem op zoek naar alternatieven

Arnhem eo Hoogspan­ning op de velden, eindelijk een finale voor de amateur­voet­bal­lers: Waar het gaat gebeuren, lees je hier

Na twee seizoenen zonder finale omdat de voetbalcompetities werden lamgelegd vanwege coronamaatregelen, is het dit jaar eindelijk raak. En hoe: de heetste titelstrijd vinden we in 3A waar vv Dieren en ESA hoofdrollen spelen. Een rondje langs de hoofdrolspelers en een overzicht van de promotiekansen en degradatieperikelen in de regio.

21 mei