Noord-Koreatrip Arnhemmers op Japanse tv

videoARNHEM - Zingende kindertjes in het kinderdagverblijf, waar de muur is beschilderd met een vrolijke raket, omringd door al even vrolijke ballonnetjes: welkom in Noord-Korea. Arnhemmers Martin Smolders en Michel de Zeeuw maakten er een filmpje van. En dat is te zien op de Japanse televisie.

,,Ik kreeg een bericht van Kanagawa Takao van het Japanse televisienetwerk TBS, met de vraag of ze onze beelden in hun nieuwsuitzending mogen gebruiken’’, zegt Smolders. ,,Superleuk. En apart. Op de tweede dag van onze reis lanceerde de Noord-Koreaanse leider Kim-Jong un nog een proefraket die over Japan heen vloog.’’

Op reis gaan en je op YouTube geplaatste beelden terugvinden in het Japans journaal, dat is bijzonder. Ook voor Smolders en De Zeeuw, die al zeventien jaar samen reizen en die daarbij vooral de platgetreden paden trachten te vermijden. Smolders: ,,We zijn backpackers die een ticket kopen, naar een ver land gaan en dan ter plaatse wel zien waar ze zoal terecht komen.’’

Gids

Quote Waarom mag de VS al zo lang wel atoomwapens hebben en wij niet, is de redenatie Martin Smolders Noord-Korea is allerminst een platgetreden pad, maar je kunt er niet op de bonnefooi met je rugzak in. ,,We reizen altijd individueel'', zegt Smolders, ,,maar omdat je dit land niet in kunt zonder een gids van de overheid zijn we deze keer met een groep op pad gegaan via Culture Road, een reisorganisatie gespecialiseerd in Noord-Korea.’’



De Arnhemmers bezochten de hoofdstad Pyongyang en de prachtige natuur in de noordelijke provincie Hamgyong, waar amper toeristen komen. Ze filmden wat ze móchten filmen: zingende kinderen op scholen, dansende Noord-Koreanen op pleinen, standbeelden van mythische proporties.

Noord-Koreaanse instructies

Smolders: ,,Vooraf word je geïnstrueerd dat je geen arme dorpjes mag filmen. Stiekem probeer je dat toch. We filmden arbeiders die op hun knieën en met blote handen werkten aan de spoorweg.’’ In het Science en Technology Park legden ze nog een raket vast. ,,Ze zijn er trots op dat ze die technologie hebben. Waarom mag de VS al zo lang wel atoomwapens hebben en wij niet, is de redenatie.’’

De Japanse tv pikte er shots uit van Smolders en De Zeeuw aan de hondensoep en dansend met vrouwen in Noord-Koreaanse klederdracht. De Arnhemmers kijken, ondanks de strenge regie, met genoegen terug op hun reis naar het boze rijk. ,,We kennen nu de gezichten van mensen daar en iets van hun verhalen'’’, zegt Smolders.