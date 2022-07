Normaal zou mijn hart in mijn keel kloppen, nu voelde ik geen enkele angst

Gert-Jan meet met zijn bakfiets de heetste plekken van Arnhem: ‘Daar kan de hitte moeilijk weg’

ARNHEM - Wat zijn de warmste plekken in Arnhem? Onderzoeker Gert-Jan Steeneveld brengt ze deze stikhete dinsdag samen met collega’s van de Wageningen University in kaart, in opdracht van de gemeente. Op een heuse klimaatbakfiets maakte hij een ronde langs het Gele Rijders Plein, Winkelcentrum Kronenburg en de Doctor C. Lelyweg.

19 juli