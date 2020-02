NS-topman Van Boxtel pleit voor trein naar Berlijn via Arnhem: ‘Zo kan het een uur sneller’

Oogschade, 14 hechtingen en fruitmand voor ongelukki­ge voetbalsup­por­ter (72) bij MAS­V-Spe­ro

11:37 ELST – Het bezoek aan het voetbalduel tussen MASV en Spero op 16 februari in Arnhem zal Henk Wagener (72) nog lang heugen. De Elstenaar werd door MASV-doelman Stefan Reijnders letterlijk het ziekenhuis in geschoten. Veertien hechtingen is oogschade was het resultaat voor de supporter en vrijwilliger van Spero.