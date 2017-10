Nu al waarschuwing voor zware avondspits A12 door Duitsers

Oud-manager toont werk Herman Brood in Arnhem

14:17 ARNHEM - In Arnhem gaat zondag een grote expositie met kunstwerken van rockster en beeldend kunstenaar Herman Brood van start. De werken zijn te zien in café Verheyden in de Wezenstraat en bij meubelbedrijf Founded, iets verderop in dezelfde straat.