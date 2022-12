Ochtendfiles op de A12 bij Arnhem met stip op 1 in de ANWB file top 10

De ANWB meet het fileleed in de filezwaarte (lengte x duur van de files). In de maanden april t/m december in 2022 was de zwaarte nog maar 12 procent lager dan in diezelfde periode in het pre-coronajaar 2019, concludeert de bond op basis van haar filecijfers, gemeten over alle A en N- wegen in ons land.