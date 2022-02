Oeuvre Bas Kosters gaat land door in De Grote Kunstshow; 19 maart in Stadstheater Arnhem

Begonnen bij Fashion in Arnhem

Kosters, geboren in Zutphen, volgde de mbo-opleiding Fashion aan het Rijn IJssel College in Arnhem (1997) en studeerde in 2001 af in Fashion Design aan de AKI Academy of Fine Arts in Enschede. Met de afstudeercollectie ‘Two Teacups and a Frying Pan’ voor de master-opleiding Fashion Institute Arnhem won hij in 2003 de juryprijs van de Robijn Fashion Award. Daarna zou hij nog vele andere prijzen winnen.



Met De Grote Kunstshow werd in 2013 voor het eerst beeldende kunst en vormgeving in het theater gebracht. Inmiddels is het een terugkerend format en waren er de afgelopen jaren onder meer voorstellingen met collecties uit het Gemeentemuseum Den Haag en het Frans Hals Museum in Haarlem. Museum Arnhem heeft werk van Kosters in de vaste collectie.