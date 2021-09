Dit bericht stuurde mijn broertje twee weken geleden, toen hij met mijn vader (Hansie) naar de stad was gefietst om een broodje kebab te eten. Later begon hij nog eens over de Blonde Snol. Mijn broertje was nieuwsgierig, vroeg of ik die grote Blonde Snol wel eens had gezien. Nee, antwoordde ik. Nooit gezien, nooit iemand over gehoord ook.



Vorige week kreeg ik weer een bericht van mijn broertje: ‘Lange, neem effe die grote Blonde Snol naast de FEBO mee zondag. Wil ik wel een keer proberen. Delen we die gezellig met Hansie.’



Naast de FEBO pikte ik de grote Blonde Snol op en nam haar zondag mee naar mijn ouderlijk huis in Arnhem-Zuid, waar mijn broertje en ‘Hansie’ zich met Formule 1 opwarmden voor RKC-Vitesse. De Blonde Snol werd al snel door mijn vader en broertje (,,lekker, ik voel me weer een beetje mens”) geopend. Ik hoefde niet.