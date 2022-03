Officieel was ik aan het stemmen, maar gokken was een rakere beschrijving

Het is waar, ik blijf graag neutraal, toch voelde ik me niet bevrijd. Dat kwam omdat ik tegen mezelf loog. Onpartijdigheid was niet de belangrijkste reden om me van stemming te onthouden. Ik was gewoon te lui om me in verkiezingsprogramma’s te verdiepen. Ook had ik nul zin om ook maar een fractie van een verkiezingsdebat terug te kijken.