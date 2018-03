Olympiër Schouten naar Arnhem voor marathon, Marcouch lost startschot

Om de ijsvloer optimaal te kunnen prepareren, is de baan woensdagavond om 18.00 uur dichtgegaan voor het publiek. Nadien zijn de gemeentelijke ijsmeesters van de banen in Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord samen aan de slag gegaan met het zogeheten 'overlagen'. Naar verwachting is de ijsvloer in de nacht van woensdag op donderdag met minimaal een centimeter gegroeid. Dat was ook hard nodig. De zogeheten noordbocht, waar de zon vrij spel heeft, lag er woensdagmiddag slecht bij.



De baan blijft vandaag voor het publiek gesloten. ,,We gaan het redden’’, is ijsmeester Bob Westhoven vol vertrouwen. ,,De vooruitzichten zijn goed.’’