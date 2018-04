OM: 6 jaar cel voor kapotslaan bierglas in nek cafébezoeker op Korenmarkt

Spontane actie voor getroffen familie bij brand omgekomen Inke loopt als trein

16:10 ARNHEM - ,,Wauw!’’ Dat is het eerste dat Maaike Harmsen kan uitbrengen als ze hoort dat haar actie Dream or Donate in een paar uur tijd al 4.000 euro heeft opgeleverd. Het geld is bestemd voor de door brand getroffen familie Van der Vreede van het woonwagenkamp aan de Ir. Molsweg in Arnhem-Zuid. Hierbij kwam de 5-jarige Inke om het leven.