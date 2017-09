OM: 'Beleggen in villa's Costa Rica was pure oplichting'

Zakken

Bijna al het geld, ruim 950.000 euro, dat Pura Vida van de beleggers in beheer kreeg, is in de zakken van W. en De R. gevloeid, zo stelde het Openbaar Ministerie. W. betaalde er een belastingschuld (19.000) en zijn echtscheiding (44.000 euro) van. In totaal heeft W. volgens de AFM en FIOD zo’n 200.000 euro aan inleg voor zichzelf gebruikt, naast de 4.000 euro netto die hij zichzelf maandelijks als salaris liet uitkeren. Dat salaris liet hij storten op de bankrekening van zijn voormalige echtgenote. W. was bang dat de fiscus beslag zou leggen als het loon op zijn eigen bankrekening terecht kwam. Ook betaalde hij zijn vakantie naar Spanje vanuit Pura Vida.



Patrick de R. kreeg ook zo’n 4.000 euro salaris per maand. De R. bagatelliseerde zijn rol bij Pura Vida. Zijn bedrijfje werd ingehuurd om de verkoop en marketing te regelen. De R. ontving daarvoor 165.000 euro, maar tot verbazing van de rechters werd de huur, de personeelskosten en de reclamekosten door Pura Vida betaald. Wat De R. wel met dat geld deed, bleef bij de rechtbank onduidelijk. Volgens de R. was hij niet van het financiële reilen en zeilen bij Pura Vida op de hoogte. Volgens W. besprak hij alles met zijn voormalige zakenpartner. ,,De R. was volledig op de hoogte’’, stelde ook de openbaar aanklager. Van de allereerste inleg bij Pura Vida, 28.000 euro, verdween direct 21.000 euro naar de privérekeningen van de twee verdachten.