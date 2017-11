OM: Bart C. pleegde ontucht met zes meisjes op kinderopvang

DE BILT/ ARNHEM - Het OM verdenkt de 28-jarige Bart C. uit De Bilt van ontucht met zes meisjes. Het gaat om handelingen die C. de meisjes liet plegen bij zichzelf, tussen 1 januari 2016 en 8 augustus 2017. Dat gebeurde op de opvang.

Behalve ontucht wordt C., die onderwijs volgde aan de HAN in Arnhem, ook verdacht van schennispleging met een zevende meisje. Op 13 augustus werd C. aangehouden, nadat de ouders van twee kinderen uit één gezin aangifte deden. In de dagen daarna deden meerdere ouders aangifte van verdachte situaties van C. met hun kinderen.

C. zit sinds augustus in voorarrest. Aanstaande dinsdag staat hij voor het eerst voor de rechter. Enkele weken na zijn aanhouding deed hij een zelfmoordpoging in zijn cel.

De 28-jarige C. was een geliefd medewerker bij Partou in De Bilt. ,,Hij was echt geliefd bij iedereen. Ouders liepen met hem weg. Ongelooflijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Niemand had dit kunnen bedenken’’, zei een betrokkene bij de opvang in augustus.