OM eist in hoger beroep 25.000 euro van frauderende notaris uit Arnhem

De voormalige notaris zou in 2003 en 2004 de villa van de weduwe van NSB'er Max Blokzijl opzettelijk onder de waarde hebben verkocht. In een jaar tijd is het pand in de wijk Alteveer doorverkocht. Van 90.000 euro in oktober 2003 ging de villa uiteindelijk van de hand voor 339.000 euro. En elke keer was P. de notaris bij de verkopen. Volgens het OM streken notaris en een bevriend makelaar op deze manier veel geld op, dat ze samen verdeelden. De makelaar is ook vervolgd voor zijn aandeel.



De rechtbank veroordeelde P. twee jaar geleden tot een werkstraf van 180 uur. Hij had zich schuldig gemaakt aan belastingfraude, omdat hij bij de aangifte successierecht bij de Belastingdienst alleen de 90.000 euro had opgegeven. De rechtbank sprak hem vrij van valsheid in geschrifte en witwassen. OM en P. gingen in beroep tegen deze straf.