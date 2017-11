OM eist jaar cel tegen Arnhemmer (42) voor kopen vuurwapen via dark web

Fans Zulte Waregem in Arnhem, gemoedelijkheid met een Vlaams pintje

17:22 ARNHEM - ,,Ach meneer, als we maar een goede pot voetbal zien. De uitslag maakt niet zoveel uit. Het gaat om de sfeer, hè.’’ Aldus Bert Deroo, supporter in hart en nieren van Essevee, de fusieploeg Zulte Waregem. Met 'zeven andere papa's en even zoveel kinderen' zijn ze afgereisd naar Arnhem voor de Europa League-wedstrijd tegen Vitesse.