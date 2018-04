OM: half jaar cel voor veelpleger die geslachtsdeel liet zien in Primark Arnhem

Zo toonde hij zijn geslachtsdeel in het Arnhemse filiaal van modeketen Primark, trapte hij in Renkum in op een stapvoets passerende auto en bedreigde hij hulpverleners van het COA in Arnhem-Zuid.

Dat bleek maandag in de rechtbank van Arnhem. De man, die achtereenvolgend in Arnhem en in Renkum verbleef, verscheen maandag niet in de rechtszaal. Half maart verdween hij uit het zicht van de instanties, nadat zijn voorlopige hechtenis eerder al was geschorst. Inmiddels zou hij in de Duitse stad Leipzig vertoeven, zo vermoedt justitie.