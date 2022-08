Om je vingers bij af te likken: 11 x lekkere streetfood in Arnhem

indebuurtVers, snel klaar, niet te duur en om je vingers bij af te likken. Dat is streetfood! In Arnhem zijn er, zowel op straat als in restaurants, genoeg plekken waar je zo’n lekkere, snelle hap haalt. Bekijk ze hier en eet smakelijk!

Zula Streetfood

De naam zegt het al, bij Zula verkopen ze streetfood! In dit restaurant aan het Johnny van Doornplein in Arnhem hebben ze zowel een gewone menukaart als eentje speciaal voor streetfood. Op die laatste staat allerlei lekkers waar het water je van in de mond loopt. Denk loaded fries en nacho’s, broodjes, döner en churro’s!

Minasan Arnhem

De keuken van Minasan is Aziatisch, dus aan streetfood ontbreekt het je hier niet. Er staan lekkere Asian bites op de kaart zoals tempura garnalen, yakitori spiesjes, samosa’s en loempia’s. Smullen!

Mitano

Streetfood is per definitie geschikt om mee te nemen en uit het vuistje te eten. Een Arnhemse zaak die daar op inspeelt is Mitano. Je haalt hier onder meer heerlijke broodjes of wraps met falafel en (Turkse) pizza’s. Ook lekker: de verschillende sauzen in de vitrine zijn allemaal huisgemaakt!

Foodhall Arnhem

Verschillende soorten (kleine) gerechtjes proberen uit keukens uit alle windstreken, dat doe je bij de Foodhall Arnhem. Er zijn verschillende standjes te vinden waar je heerlijke streetfood haalt. Onder andere bij The Haute dog club, Sichuan Dimsum, The Mexican, Thai Thai en MuiMui Vietcorner kun je terecht voor lekkers.

Batavia

Batavia is een traditioneel Indonesisch restaurant in Arnhem. Maar naast uitgebreide rijsttafels serveren ze hier ook streetfood! Een indebuurt-lezer tipte met name de saté met kroepoek en loempia’s. Niet te versmaden!

Indian Pakistani Street Food & Bubble Tea

Misschien wel de koning onder de streetfoodrestaurants in Arnhem: Indian Pakistani Street Food & Bubble Tea. Een hele mond vol! Net als wanneer je een goede hap neemt van je streetfood. Je kan je eten hier aan de balie afhalen om het vervolgens on the go op te peuzelen. Ga je voor knoflook naanbrood met kaas of pakora’s? Of allebei? Te vinden aan Grote Oord in Arnhem.

FLFL

Nieuw in Arnhem is FLFL en ook daar haal je lekkere streetfood. Je raadt het al, ze verkopen hier Falafel. Vers, veganistisch, met huisgemaakte sauzen en in ‘maar’ drie varianten. Voorkomt weer keuzestress! Meer lezen over deze nieuwe zaak? Check dan dit artikel.

Zorba Streetfood

Grieks, Spaans, Mexicaans, Frans; bij Zorba Streetfood haal je lekkernijen uit veel verschillende landen. Van pita’s tot bowls en van quesidilla’s tot crêpes, ze hebben er alles wat je hongerige hartje begeert.

VieVie’s

Wil je uitgebreid dineren met lekkere streetfood van Indiase bodem? Dat kan bij VieVie’s Indian Street Food & Dining. Bestel allerlei kleine gerechtjes en combineer ze tot een volwaardige avondmaaltijd. Meer lezen over deze nieuwe zaak? Bekijk dan dit artikel.

Brickstreet

Bij Brickstreet verkopen ze healthy fastfood en dat past prima in de categorie streetfood. Bij deze zaak in Sint Marten haal je onder andere lekkere (veganistische) kapsalons, burgers, frietjes en gefrituurde snacks. Even aan de bar opeten of meenemen? Het kan allemaal! Ook handig als de kids lekker aan het spelen zijn in de speeltuin aan het Graaf Ottoplein.

Miyagi & Jones

Tussen een lijstje met streetfoodrestaurants in Arnhem mag Miyagi & Jones niet ontbreken. Deze zaak serveert allerlei lekkere kleine gerechtjes in de categorie Aziatisch streetfood. Wat dacht je bijvoorbeeld van krokant gebakken aubergine, calamaris of Koreaanse short ribs? Ook leuk: op woensdagen is het sushi-avond bij dit restaurant. Je krijgt dan een 3-gangen sushidiner voor 23,95 euro.

