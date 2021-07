Om te voorkomen dat het dorp Renkum op slot gaat, wil de gemeente dat Parenco minder stikstof uitstoot

Stichter fatale brand die in tbs zit werkt nu als vuilnisop­ha­ler: ‘Leukste baan die ik ooit heb gehad’

16 juli ARNHEM – De inmiddels 34-jarige Edenaar die in 2008 brand stichtte bij een kamerverhuurbedrijf aan de Schrassertstraat in Arnhem waarna twee bewoners in de vlammen omkwamen, werkt inmiddels tot zijn grote tevredenheid als vuilnisophaler.