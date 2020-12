OM: verdachten van mensenhandel moeten 139.000 euro inleveren

Musea en pretparken hard getroffen, museumpark ziet in één klap eenderde jaarbezoek vervliegen

14 december HEILIG LANDSTICHTING - Musea en pretparken in de regio zien met de lockdown in één klap een belangrijk deel van het bezoek verdwijnen. Voor bijvoorbeeld museumpark Orientalis in Heilig Landstichting en het Openluchtmuseum in Arnhem geldt de kerstperiode als hoogseizoen.