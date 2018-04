OM wil 'Centurions' achter tralies en ruim miljoen van ze afpakken

,,Ik snap dat de mensen erg boos zijn. Dat raakt me’’, zegt hij geëmotioneerd.



Bij de grootschalige beleggingsfraude door Centurion is ruim 26 miljoen euro aan ingelegd geld verdwenen. Totdat Centurion in 2014 failliet ging, werden bijna 700 beleggers opgelicht met vastgoedprojecten in Costa Rica.



De drie directeuren leefden een luxe leven op kosten van de zaak. Zij werden in juli 2016 wegens fraude en oplichting veroordeeld tot celstraffen tussen de drie en vier jaar. Bij uitzondering publiceerde de rechtbank in het vonnis de veroordeelden met hun volledige naam.