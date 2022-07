Ome Joops Tour 2022: zes dagen feest op de fiets, met limonade, macaroni én een lesje luisteren naar elkaar

John Frostbrug nu echt verboden terrein voor automobi­list. ‘Het venijn zit ’m in de staart’

ARNHEM - Zondag is het ‘de dag die je wist dat zou komen’. Al wekenlang is op de John Frostbrug in beide richtingen een rijstrook afgesloten, maar nu begint het echte groot onderhoud. Gemotoriseerd verkeer op de Arnhemse brug gaat in de ban tot 10 september. Hoe het gaat met het verkeer is afwachten. ,,Maar het venijn zit ’m in de staart.”

