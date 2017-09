Omgewaaide boom valt op drie auto's in Arnhem

Zorgcentrum Vreedenhoff wordt school des levens

Woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem is officieel de allereerste Old School van Nederland: een plek waar mensen leren door met ouderen over hun kennis te praten. Of dat nu de culturele achtergrond van Suriname is of het recept voor een smakelijke huzarensalade.