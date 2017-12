Onderzoek naar schietpartij Elderveld nog in volle gang

Geschoten

Degene die alarm sloeg gaf daarbij aan dat er geschoten was. Agenten rukten vervolgens uit en naderden de plek des onheils in kogelwerende vesten. De straat werd afgezet.

Nadat vastgesteld was dat de buurt veilig was heeft de recherche uitgebreid sporenonderzoek verricht. Ook zijn er getuigen verhoord. Het is onduidelijk of er hulzen van kogels zijn gevonden. Hierover wil de politie vooralsnog niets kwijt. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.