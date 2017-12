Onderzoek naar schietpartij in Bussumstraat Arnhem

Moeder Maaike van de Geitenkamp krijgt Arnhemse prijs voor vrij­wil­li­gers­werk

17:43 ARNHEM - Maaike Koeslag uit Arnhem is vrijdag uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Uit handen van burgemeester Ahmed Marcouch kreeg zij in het gemeentehuis de Arnhemse Stadsprijs voor het Vrijwilligerswerk. In de categorie groepen ging de prijs naar de vrijwilligers van Stichting Eusebius Arnhem. Het jeugdlintje ging naar William Sies.