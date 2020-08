Oneindige woningjacht voor alleenstaanden in Arnhem

Column Remco Kock Ik dacht: die willen gluren. Voor ik het wist pasten ze stringe­tjes

13 augustus Nooit vier ik mijn verjaardag. Het zou in ons appartement kunnen. Mijn vrienden passen er makkelijk in. Mijn vriendin is populairder: zij wijkt uit naar Sonsbeekpark. Onze woning is te klein om haar vriendinnenkring te ontvangen.