Ongeduld in onveilige Steenstraat; petitie om drukke verbinding autoluw te maken

Selfie bij de Olympische aftelklok van Papendal

22 juli Vakantieganger Anton van der Meijden maakt een selfie bij de klok, waarmee op Papendal wordt afgeteld naar het begin van de Olympische Spelen. Van der Meijden is op vakantie op een camping in de regio, is sportliefhebber en kwam toevallig langs het niet te missen aftelbord. Gisteren stond de klok op 1, met nog een dag te gaan tot vandaag de Spelen een jaar later dan gepland officieel van start gaan.