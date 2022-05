Ongeluk bij start gebeurt ‘hoogstzelden’ op Terlet, zweefvlieger mag van ‘geluk’ spreken met gebroken enkel

Over de Tong Eigentijd­se inrichting en absurd mooie wijnen: Loca in Arnhem is mijn absolute lieveling van dit moment

ARNHEM - Soms, heel soms, eet ik in een restaurant en verander ik in een soort promotieteam. Iedereen moet daar gaan eten, is dan de boodschap. Zo ging het dus ook met Loca in Arnhem.

16:40