Ongeluk met vier auto's op A12 bij Westervoort: flinke vertraging

Politie zoekt naar 'gevaarlijke' man na overval op pizzakoerier in Arnhem

0:09 ARNHEM - De politie is op zoek naar een man die maandagavond laat een pizzakoerier heeft overvallen aan de Vijfzinnenstraat in Arnhem. Hij rende na de beroving in de richting van Hotel Haarhuis, tegenover het station van Arnhem.