Ongeluk zorgt voor flinke vertraging op Pleijroute bij Arnhem

Vlak voor kerstmarkt krijgt Arnhem toch nog feest­ver­lich­ting, uit Griekenland

11:46 ARNHEM - In hoog tempo wordt sinds vrijdagochtend vroeg in het centrum van Arnhem de feestverlichting opgehangen. Dat is twee dagen voor de kerstmarkt in het winkelhart dat zo graag Beste Binnenstad van Nederland wil zijn.