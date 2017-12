Ongeneeslijk zieke leeft steeds langer

Het is al lang niet meer zo dat uitsluitend mensen in de laatste fase van hun leven in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem met palliatieve zorg te maken krijgen. ,,Wij zien steeds vaker patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, maar die een levensverwachting van mogelijk nog twee tot drie jaar hebben."

Pioniers

Het team Palliatieve Zorg is tien jaar geleden in het leven geroepen om mensen bij wie genezing niet meer mogelijk was, in hun laatste levensfase te ondersteunen. Toen was het nog een onbekend fenomeen. ,,We waren pioniers", zegt Van Mierlo. ,,Het idee ontstond toen op het gebied van behandeling meer mogelijk werd. Hierdoor kon de levensduur steeds verder worden verlengd. Wij kijken vooral naar de kwaliteit van dat leven. We richten ons op de mens achter de patiënt. Met welke vragen loopt hij rond? Waaraan heeft hij behoefte?"